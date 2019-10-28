Турецкие туры станут дороже из-за нового налога

Речь идет не только о стоимости самого проживания, но и обо всех услугах отеля: питании, посещении бассейна, развлекательных мероприятиях.

С 2021 года налог составит уже 2%. Уточняется, что это отразится на стоимости отдыха.

Сайт Ассоциации туроператоров России разместил информацию, что в 2020 году цены туров останутся прежними, так как многие отели успели выставить предложения на грядущий сезон. Однако в 2021 году роста стоимости на 2% не избежать.

Отельеры оказались против нововведения. Федерация отельеров Турции подчеркнула, что вкупе со взносами в Агентство по развитию туризма и ростом цен на продукты новый налог значительно понизит прибыль.