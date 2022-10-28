Турецкие турагентства предложили замерзающим европейцам перезимовать в местных отелях | 360°

Мир 28 октября 2022, 11:01 Турецкие турагентства предложили замерзающим европейцам перезимовать в местных отелях Hürriyet: Турция предложила зимние туры для переживающих энергокризис жителей Европы РИА "Новости"

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Турагентства Турции пригласили жителей стран Европы переехать на зиму на побережье Средиземного моря, чтобы с комфортом пережить энергетический кризис. Об этом написала газета Hürriyet.

Выгодные двухмесячные зимние туры по системе «все включено» в основном рассчитаны на пенсионеров. Так, пятизвездочные отели Антальи предлагают провести два месяца по цене от одной до 10 тысяч евро. Туристов средней руки рассчитывают принять гостиницы с двумя-тремя звездами за 511 долларов.

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По данным Hürriyet для участия в акции по спасению замерзающих европейцев привлечены 152 отеля Антальи и объекты индустрии гостеприимства Бодрума, Мармариса и других курортов.

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Количество забронированных туров в Турцию на ноябрь–декабрь по сравнению с 2021 годом выросло в 1,5-2 раза.

Ранее сообщалось, что европейцы решили спасаться от холодов в Турции, но это вариант для богатых. Кроме того, жители Европы подыскивают самые выгодные варианты, чтобы перезимовать в Болгарии.