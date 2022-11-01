Турецкие сухогрузы продолжили вывоз продовольствия с Украины | 360°

Мир 01 ноября 2022, 23:26 Турецкие сухогрузы продолжили вывоз продовольствия с Украины Минобороны Акар: Турция продолжат вывозить агропродукцию с Украины Pxhere

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Сухогрузы под флагом Турции продолжили вывоз продовольствия с Украины, несмотря на решение России временно приостановить свое участие в зерновой сделке. Об этом заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар, сообщил ТАСС.

Он отметил, что Турция приложит все усилия для того, чтобы начать вывозить зерно и удобрения из российских портов.

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«По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов с турецкими флагами», — сказал Акар.

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Он подчеркнул, что сухогрузы продолжат выходить, и выразил надежду на то, что реализация зерновой сделки не прекратится. Турция, по словам министра, ждет от России ответа по вопросу зернового соглашения в ближайшие два дня.

Сегодня глава российского МИД Лавров с турецким коллегой обсудили ситуацию вокруг продовольственной сделки и использования Украиной гуманитарных коридоров в военных целях. Они подтвердили необходимость получения надежных гарантий безопасности, которые исключают действия, подрывающие осуществление «Черноморской зерновой инициативы» генсека ООН, сообщил RT.