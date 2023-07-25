Мир 25 июля 2023, 22:22 Турецкие специалисты создали «умную» подводную мину большого радиуса действия Star: в Турции разработали «умную» подводную мину большого радиуса действия Википедия

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Первую в мире «умную» подводную мину, обладающую большим радиусом действия, создали в Турции. Информацию об этом опубликовали в издании Star.

В материале сказано, что изобретение представят на международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Мину разработал консорциум фирмы KOC Defense, сотрудники Турецкой компании машиностроительной и химической промышленности и Совета по технологическим исследованиям.

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Разработку смогут сбрасывать с истребителя F-16 и беспилотника Aksungur и Akinci, что обеспечивает ей недосягаемость для мало- и средневысотных средств противовоздушной обороны.

По словам создателей, цель изобретения направлена на превращение авиационной бомбы MK-84 в наступательную морскую мину. Аэродинамические составляющие UCA позволят самолетам и беспилотникам дистанционно устанавливать мины на выходах из военно-морских баз без риска попадания под обстрел.

Ранее военный аналитик Франк-Штефан Гэди заявил, что Россия разработала способ противостояния американским системам HIMARS. По его словам, возможностям этих РСЗО пришел конец.