Турецкие СМИ предрекли Украине полную разруху из-за зависимости от Запада | 360°

Все новости

Подмосковье

07 сентября 2022, 11:18

Подмосковье побило рекорд России и СССР по сбору зерновых культур

Криминал

07 сентября 2022, 11:17

Прокуратура сообщила об открытии дела на мать попавших под мусоровоз девочек в Истре

Реклама

Здоровье

07 сентября 2022, 11:05

Озвучена неожиданная польза натурального кофе

Подмосковье

07 сентября 2022, 11:00

Голосовой помощник по вопросам дольщиков принял свыше 2 тысяч звонков в Подмосковье

Власть

07 сентября 2022, 10:39

Путин сообщил, что Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:37

Пассажиры смогут выбрать дизайн салона новых автобусов в Подмосковье

Важное

07 сентября 2022, 10:35

Путин заявил, что Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:19

Умные камеры начнут выявлять дефекты и нарушения во дворах Подмосковья

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:18

Опасения жителей о загрязнении водоемов в Химках и Красногорске не подтвердились

Мир

07 сентября 2022, 02:52

Турецкие СМИ предрекли Украине полную разруху из-за зависимости от Запада

dikGAZETE: Украине грозит полное разрушение из-за зависимости от Запада

Читать 360tv в

Украина, отказавшись от крепких экономических связей с Россией, предпочла подчиниться Западу, в результате чего опустилась до «уровня африканских экономик». Такое мнение выразил обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

По его мнению, западные политики создали на Украине хаос. Теперь Киев находится в полной зависимости от западных кураторов. После прихода к власти прозападных чиновников Украина получила у МВФ миллиарды долларов.

Реклама

«Но киевский режим, несмотря на всю эту мрачную картину, настойчиво стремится быть сателлитом западных государств. И если он в скором времени не начнет действовать в интересах украинского народа, то страна будет полностью разрушена», — подытожил Алтыпармак.

Реклама

США, Германия, Канада и ряд других стран поставляют Украине вооружение. Россия неоднократно предупреждала Запад, что это не способствует разрешению конфликта.

Однако иностранным государствам выгодно подогревать его. Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Лиз Трасс обсудили помощь Украине.

США

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама