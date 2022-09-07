Турецкие СМИ предрекли Украине полную разруху из-за зависимости от Запада | 360°

Мир 07 сентября 2022, 02:52 Поделиться Telegram

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Viber Турецкие СМИ предрекли Украине полную разруху из-за зависимости от Запада dikGAZETE: Украине грозит полное разрушение из-за зависимости от Запада Unsplash/Robert Anasch

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Украина, отказавшись от крепких экономических связей с Россией, предпочла подчиниться Западу, в результате чего опустилась до «уровня африканских экономик». Такое мнение выразил обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

По его мнению, западные политики создали на Украине хаос. Теперь Киев находится в полной зависимости от западных кураторов. После прихода к власти прозападных чиновников Украина получила у МВФ миллиарды долларов.

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«Но киевский режим, несмотря на всю эту мрачную картину, настойчиво стремится быть сателлитом западных государств. И если он в скором времени не начнет действовать в интересах украинского народа, то страна будет полностью разрушена», — подытожил Алтыпармак.

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США, Германия, Канада и ряд других стран поставляют Украине вооружение. Россия неоднократно предупреждала Запад, что это не способствует разрешению конфликта.

Однако иностранным государствам выгодно подогревать его. Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Лиз Трасс обсудили помощь Украине.

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