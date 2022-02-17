Турецкие СМИ назвали 10 регионов России автономными тюркскими республиками

Турецкое издание Karar написало, что автономными тюркскими республиками, у которых нет независимости, являются 10 российских регионов. Среди них оказались Дагестан и Кабардино-Балкария.

Также, по мнению редакции издания, автономные тюркские республики — это Татарстан, Башкирия, Якутия, Чувашия, Алтайский край, Республики Хакасия, Тува, Карачаево-Черкесия.

Кроме того, в материале указано семь независимых на данный момент тюркских республик: Турция, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, а также непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра. Турецкая газета отметила, что бывшие республики Советского Союза были автономными странами в границах СССР.

Издание также перечислило автономные районы, которые населены тюркскими народами: Синьцзян-Уйгурский автономный район, Гагаузия (автономное территориальное образование в составе Молдавии), Нахичеванская Автономная Республика (эксклав Азербайджанской Республики), Каракалпакстан (автономная республика в составе Узбекистана).

Karar не единственная турецкая газета, написавшая по поводу тюркских земель. Подобная статья вышла и в издании Yeniçağ.