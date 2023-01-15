Мир 15 января 2023, 08:59 Турецкие СМИ констатировали, что РФ становится все сильнее с каждой атакой Запада Sabah: каждая атака Запада делает Россию сильнее Unsplash

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Каждое нападение Запада за последние несколько сотен лет делает Россию сильнее, считает обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар. Он подсчитал, что за 300 лет на страну нападали со стороны Запада пять раз.

«После каждой попытки интервенции со стороны Запада Россия действовала с новой геополитической идентичностью и становилась все сильнее», — констатировал автор.

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Первой атакой он назвал войну 1812 года, после которой преобладавшая в обществе французская культура стала уступать место русской. Второй — революцию 1917 года, которую, по словам журналиста, Белая гвардия под руководством Запада попыталась подавить. Затем — Великая Отечественная и «холодная война». Еще одним нападением со стороны Запада Тутар счел свержение Европой и США пророссийского президента Украины. По мнению обозревателя, Россия «пошатнула статус-кво», начав спецоперацию на Украине.

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