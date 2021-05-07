Силовики в Турции в ходе спецоперации задержали в Стамбуле нескольких предполагаемых приверженцев запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*. Об этом со ссылкой на источник сообщило турецкое агентство Аnаdоlu.

По подозрению в причастности к ИГ* в Стамбуле задержали по меньшей мере восемь человек.

Силовики провели антитеррористические рейды в 10 районах города и произвели аресты. Всего в ходе операции проверили 15 адресов. Подозреваемые находятся под следствием.

В начале мая в Стамбуле сообщили о задержании одного из главарей радикальной исламистской группировки. Местные СМИ сообщали, что задержанный был ближайшим соратником Абу Бакра аль-Багдади — бывшего главаря ИГ*, уничтоженного в 2019 году во время операции в сирийской провинции Идлиб.

Следственная группа ООН ранее обнародовала доклад, согласно которому боевики ИГ* проводили испытания биологического оружия в Ираке на заключенных.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России.