Мир 05 февраля 2023, 00:01 Турецкие силовики задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов в Стамбуле — СМИ DHA: турецкие силовики задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Стамбуле задержали 15 человек, которых подозревают в получении инструкций для подготовки терактов против иностранных консульств и религиозных объектов. Как сообщило агентство DHA, задержания прошли в ходе проведенной турецкими силовиками операции.

«В ходе операции Национальной разведывательной организации и полиции против членов террористической группировки „Исламское государство“* задержаны 15 человек», — указано в сообщении.

Реклама

Задержанные подозреваются в получении инструкции по подготовке терактов против консульств Швеции и Нидерландов, а также против религиозных объектов христиан и иудеев в Стамбуле. Инструкции, как отмечается, задержанные получали от лидеров входящей в состав ИГ* группировки.

Реклама

В начале января стало известно о задержании турецкой полицией двоих подозреваемых в организации теракта в Стамбуле. По данным силовиков, злоумышленники готовили атаку в новогоднюю ночь. Как сообщили в полиции Стамбула, автомобиль с подозреваемыми засекли вечером 31 декабря 2022 года. Водитель не среагировал на требование правоохранителей, а вместо этого попытался скрыться. Полицейские открыли огонь по колесам машины.

* «Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.