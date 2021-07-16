Турецкие отели могут закрыть из-за шведского стола

Турецкие отели, которые возвращаются к привычному формату обслуживания «шведский стол», могут закрыть или оштрафовать. Во время пандемии туристам запрещено накладывать себе еду самостоятельно — делать это должен официант в маске и перчатках.

Об этом сообщил РИА «Новости» глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

«В сертификации безопасного туризма никаких изменений нет. В случае, если в ходе проверок со стороны министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто», — отметил он.

Чорабатыр уточнил, что нарушения периодически выявляют. В некоторых отелях еду накладывают не официанты в маске и перчатках, а сами туристы, как это было до пандемии. Уже несколько отелей получили штрафы, — позже их закрыли, потому что они отказались устранять нарушение.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией во второй половине июня. Первые после перерыва чартерные и регулярные рейсы полетели на курорт 22 июня. В период пандемии там ввели программу по сертификации здорового туризма. Она включает в себя меры эпидемической безопасности в разных сферах: транспортировке, прожевании, ссостоянии здоровья сотрудников, а также гостей страны.