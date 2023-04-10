Мир 10 апреля 2023, 10:45 Турецкие оппозиционеры подрались при составлении списка кандидатов в депутаты Star: в блоке оппозиции Турции произошла потасовка из-за списка кандидатов в депутаты Википедия

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Драка оппозиционеров произошла при составлении единого списка кандидатов. В потасовку вмешались телохранители единого кандидата в президенты от «Народного альянса» Кемаля Кылычдароглу, написала газета Star.

«Напряженность достигла своего пика в оппозиционном блоке во время заседания партийного собрания CHP, на котором были окончательно утверждены парламентские списки. <…> Драка настолько разрослась, что в нее пришлось вмешаться телохранителям Кылычдароглу», — уточнили в публикации.

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Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в середине мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана — единого кандидата от «Республиканского альянса» — является представитель оппозиционного «Народного альянса» Кылычдароглу.

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