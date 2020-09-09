Турецкие мужчины нелестно охарактеризовали российских туристок

Издание myrussia.life обратило внимание на то, что турки отмечают сговорчивость россиянок, которые в отличие от других иностранок и местных женщин беспрепятственно идут на контакт.

Мужчины пояснили, что путешественниц из РФ можно завоевать с помощью кучи комплиментов и восторженного внимания. Они объясняют этот тем, что на родине им не хватает внимания со стороны своих соотечественников.

Ранее власти итальянской Сардинии оштрафовали французского туриста, который попытался вывезти два килограмма местного песка.

Во время досмотра багажа в аэропорту у мужчины нашли бутылку, в которой оказалось два килограмма мелкого пляжного песка. Путешественнику пришлось заплатить одну тысячу евро штрафа за свою неосмотрительность.

Отмечается, что таким образом местные власти борются за сохранность белого песка на своих пляжах. Три года назад в регионе ввели штрафы до трех тысяч евро за попытку кражи ракушек, гальки и песка.