Граждане Турции пожаловались на нехватку газа в Европе | 360°

Мир 08 сентября 2022, 14:38 Поделиться Telegram

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Viber Граждане Турции пожаловались на нехватку газа в Европе Yeni Şafak: турки закупили свечи и буржуйки на случай «безгазовой» зимы в Европе РИА «Новости»

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Цены в Европе выросли, а зимой грядет газовый кризис. Некоторые жители винят власти в недостаточной поддержке и самостоятельно готовятся к холодной зиме. Переехавшие на Запад граждане Турции рассказали газете Yeni Şafak, как закупили свечи и буржуйки.

Они признались, что сейчас все разговоры в Европе ведутся вокруг газа. Люди боятся холодной зимы из-за возможности остаться совсем без отопления и даже без электричества. Мустафа Орсоглу из Франции заявил, что государство оказало незначительную помощь. Если правительство не предпримет решительных действий, через несколько месяцев в стране произойдет катастрофа, считает он.

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Строитель Кенан Тип, тоже живущий во Франции, подготовился очень основательно. У него есть жена и трое детей, о которых нужно позаботиться. Он назвал нынешний газовый кризис вторым серьезным вызовом для него после пандемии.

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«Я купил плиту и много свечей, так как у меня были серьезные опасения», — сказал он.

Аслы Баг получила гражданство Австрии около 20 лет назад. За последние месяцы в стране резко подскочили цены. Расходы на топливо, электроэнергию, квартплату, природный газ и продукты увеличились больше чем в два раза, а заработная плата осталась прежней. Женщина опасается, что этой зимой придется вернуться к обогреву дровами, и готовится к покупке печи.

Недавно в Польше шахты начали продавать местным жителям уголь. У одной из них выстроилась очередь из десятков автомобилей. Люди ждали по несколько дней, чтобы получить свой заказ.

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