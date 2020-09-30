Азербайджан начал наносить авиаудары по северной территории Нагорного Карабаха. Для этого военные используют турецкие истребители F-16 и беспилотники, заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Военнослужащие Азербайджана наносят авиаудары на северном направлении обороны Арцаха (Нагорного Карабаха — прим. ред). ВВС противника работают на расстоянии, не входя в диапазон действия средств ПВО. Используются ракеты воздух — земля дальнего действия. Переговоры турков записаны», — написал Ованнисян в Facebook.

По его словам, в воздух подняли истребители F-16 ВВС Турции, а также турецкие беспилотники.

Утром 27 сентября в Нагорном Карабахе начались военные действия. Территориальный конфликт обострился между Арменией и Азербайджаном. При этом стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и провокациях.

Сейчас в Армении действует военное положение и всеобщая мобилизация, а в Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию. Россия призвала страны прекратить огонь, Турция заявила о поддержке азербайджанских военных.