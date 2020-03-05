Турецкие депутаты подрались из-за обвинений Эрдогану. Видео

Эрдогана обвинили в предательстве из-за ситуации в Сирии. После резких слов в парламенте страны произошла массовая драка между депутатами. Все происходящее попало на видео.

Все началось с толкотни вокруг одного из депутатов. Присутствующие кричали на него, а затем начали драться уже между собой.

Как сообщил сайт Milliyet, перед массовой дракой глава Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану начать переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. На это глава Анкары назвал депутата предателем.

За главу НРП вступился его заместитель Энгин Озкоч, который заявил, что Эрдоган сам является предателем. Депутат также осудил высказывание президента о погибших военных Турции. Эрдоган в своей речи использовал слово kelle, обозначающее в грубой форме мертвого человека.

После этих обвинений в адрес президента началась словесная перепалка, которая переросла в массовую драку депутатов. В итоге заседание парламента пришлось остановить.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в феврале 2020 года. В районе активизировались террористы и начали атаковать сирийскую армию при поддержке турецких военных. Позже Турция развернула операцию «Весенний щит» на северо-западе САР против сирийской армии.