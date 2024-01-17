Мир 17 января 2024, 09:01 Турецкие банки из-за вторичных санкций отказались сотрудничать с российскими «Коммерсант»: турецкие банки с декабря стали отказываться работать с российскими РИА «Новости»

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США объявили о введении вторичных санкций, после чего банки в Турции стали массово отказываться от обработки платежей и корреспондентских отношений с российскими. Так поступили Nurol Bank и Emlak Bank, сообщил «Коммерсант».

Некоторые кредитные организации из-за американских ограничений прекратили сотрудничество с партнерами еще летом 2023 года, но в декабре ситуация обострилась. Президент США Джо Байден подписал указ о введении вторичных санкций. Из-за этого почти все турецкие банки приостановили корреспондентские отношения и обработку платежей из России. Исключения сделали для дочерних подразделений иностранных организаций.

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«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», — сказал собеседник издания.

Среди крупных «отказников» Nurol Bank и Emlak Bank. Первый сотрудничал с 40 российскими кредитными организациями. Некоторые банки принимали платежи в рублях, а корреспондентские счета открывали в том числе в долларах и лирах.

Из-за вторичных санкций государственные банки Китая ужесточили проверки сделок с российскими клиентами, сообщило агентство Bloomberg. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это чувствительной сферой и отказался комментировать возможные ограничения.