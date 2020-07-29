Турецкие археологи нашли статую III века нашей эры

По данным издания, после реставрации найденную скульптуру разместят в Археологическом музее Антальи. Отмечается, что Стамбульский университет систематически ведет в Перге археологические раскопки с 1946 года. В 2009 году этот город включили в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее американский археолог-любитель обнаружил в Новом Орлеане странную бутылку, внутри которой оказались человеческие зубы, какая-то жидкость, волосы и жук-рогач.

Мужчина предположил, что это не простая емкость, а своего рода оберег. Он рассказал, что в 1800-е годы на месте находки стоял дом. В те времена местное население верило в магию и делало «ведьмины» бутылки, чтобы уберечь от сглаза себя и своих близких.

Любой человек мог изготовить изделие из вещей, которые хранились в доме. Бутылка замуровывалась в стене, либо закапывалась возле дома.