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    29 июля 2020, 14:03

    Турецкие археологи нашли статую III века нашей эры

    Артур Блянихов

    Группа археологов во время раскопок на территории древнего города Перге (Анталья, Турция) нашла статую женщины, возраст которой около 1700 лет. Скульптура относится к эллинистическому периоду, передают «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, после реставрации найденную скульптуру разместят в Археологическом музее Антальи. Отмечается, что Стамбульский университет систематически ведет в Перге археологические раскопки с 1946 года. В 2009 году этот город включили в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Ранее американский археолог-любитель обнаружил в Новом Орлеане странную бутылку, внутри которой оказались человеческие зубы, какая-то жидкость, волосы и жук-рогач.

    Мужчина предположил, что это не простая емкость, а своего рода оберег. Он рассказал, что в 1800-е годы на месте находки стоял дом. В те времена местное население верило в магию и делало «ведьмины» бутылки, чтобы уберечь от сглаза себя и своих близких.

    Любой человек мог изготовить изделие из вещей, которые хранились в доме. Бутылка замуровывалась в стене, либо закапывалась возле дома.

    Новости SMI.FM