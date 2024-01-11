Мир 11 января 2024, 18:20 Турецкая валюта упала до исторического минимума Турецкая валюта упала до исторического минимума по отношению к доллару Unsplash

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Курс турецкой валюты по отношению к американской достиг исторического минимума. Доллар впервые превысил отметку в 30 лир, сообщил РБК со ссылкой на данные торгов.

В 10:22 по Москве курс доллара поднялся на 0,18%, составив 30,0048 лиры.

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В прошлом году лира упала по отношению к доллару примерно на 60%, несмотря на то что турецкий Центробанк семь раз подряд повышал ставку. В июне ее подняли с 8,5% до 15% годовых, а к концу 2023-го ставка повысилась до максимума за последние 20 лет — 42,5%.

Турция ужесточает денежно-кредитную политику, пытаясь бороться с высокой инфляцией. В декабре 2023 года показатель достиг 64,8%.

Ранее кандидат экономических наук Ильяс Зарипов назвал лиру одной из самых ненадежных валют. К таковым он отнес и казахстанскую валюту — тенге. Специалист посоветовал вкладываться в гонконгский доллар и дирхам ОАЭ.