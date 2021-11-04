Турецкая полиция начала проверку постов о смерти Эрдогана в соцсетях

В турецких социальных сетях прокатилась волна постов о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане. Люди выкладывают его фотографии с хештегом #olmus — «умер». Этим делом сразу же заинтересовались полицейские, они начали расследование в отношении 30 человек.

Опубликовавших такие посты обвиняют в распространении дезиформации. Об этом сообщила Русская служба ВВС. Не дремлют и соратники Эрдогана, которые тоже начали активно делиться постами и видео. Они демонстрируют, что на самом деле у Эрдогана все в порядке со здоровьем.

Глава пресс-службы президента Фахреттин Алтун вывесил в Twitter короткое видео, на котором Эрдоган идет без посторонней помощи.

«Доверяй другу, бойся врага», — подписал видео Алтун. Хотя походку турецкого лидера на кадрах сложно назвать уверенной.

Слухи о том, что у Эрдогана якобы есть серьезные проблемы со здоровьем, появляются в Турции регулярно. Последнюю волну спровоцировало то, что глава государства отменил свою поездку на климатический саммит в Глазго. Официальной информации о самочувствии президента публике почти не дают.