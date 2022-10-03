Турецкая партия посоветовала правительству не поддаваться на антироссийские угрозы США | 360°

Мир 03 октября 2022, 09:01 Поделиться Telegram

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Viber Турецкая партия посоветовала правительству не поддаваться на антироссийские угрозы США Глава отдела партии Турции Топкурулу призвал правительство не оставлять банковскую систему РИА «Новости»

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Правительство Турции не должно «оставлять банковскую систему перед лицом США» после прекращения использования платежной системы «Мир», заявил глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу. Его процитировала газета Aydınlık.

«Правительство не должно оставлять нашу банковскую систему в одиночестве перед лицом США. Напротив, оно должно защищать и поощрять их. Это ожидание турецкой индустрии туризма, наших рабочих, работающих в этом секторе, и наших торговцев, ведущих бизнес в туристических регионах», — считает Топкурулу.

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Он добавил, что Турция не может поддаться санкционным угрозам США.

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«Санкции против России — это санкции против Турции», — подчеркнул представитель партии.

Ранее СМИ сообщили, что использование российской системы «Мир» решили прекратить турецкие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank. В Ziraat Bank уже перестали выполнять операции по картам «Мир». Кроме того, о прекращении обслуживания карт этой платежной системы из-за санкций США и Британии сообщили турецкие Isbank и Denizbank.

Туроператоры уже нашли выход: выпуск карт на определенную сумму, которые смогут покупать туристы из России.

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