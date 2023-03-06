Мир 06 марта 2023, 22:30 Турецкая оппозиция определилась с единым кандидатом на президентских выборах 14 мая Оппозиция Турции выбрала Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом на выборах 14 мая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Единым кандидатом от оппозиции на выборах президента Турции стал лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу, сообщило РИА «Новости». По данным агентства, до оглашения имени претендента на должность главы государства среди оппозиционных политиков произошел конфликт.

Единого кандидата выбрали 6 марта. Имя лидера НРП озвучил председатель партии «Счастье» Темель Карамоллаоглу. Кандидатуру Кемаля Кылычдароглу выбрали на встрече «стола шести» (неофициальное название оппозиционного блока Турции).

Реклама

Согласование позиции не обошлось без скандала. Представители пяти партий предложили выдвинуть на выборах в мае Кемаля Кылычдароглу, а «Хорошая партия» высказалась за кандидатуры мэров Стамбула и Анкары.

Реклама

Позже лидер «Хорошей партии» Мерал Акшенер встретилась с Кылычдароглу. Политики урегулировали конфликт, а глав двух городов предложили назначить вице-президентами в случае победы на выборах.

Президентские выборы в Турции должны состояться 14 мая. Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек обвинил США в намерении устроить «кровавую бойню» во время избирательного процесса.