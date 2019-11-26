«Турецкая лира больше не падает». Эрдоган призвал вернутся к национальной валюте
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к бизнесменам и гражданам страны с призывом отказаться от американского доллара в пользу национальной валюты. Политика процитировал RT.
Эрдоган обратил внимание на то, что турецкая экономика продолжает процесс восстановления. По словам главы государства, все данные указывают на это, несмотря на заявления о том, что Анкара идет ко дну. Исходя из этого, президент призвал бросить доллар и вернуться к национальной валюте.
«Турецкая лира больше не падает», — заверил Эрдоган.