«Турецкая лира больше не падает». Эрдоган призвал вернутся к национальной валюте

Эрдоган обратил внимание на то, что турецкая экономика продолжает процесс восстановления. По словам главы государства, все данные указывают на это, несмотря на заявления о том, что Анкара идет ко дну. Исходя из этого, президент призвал бросить доллар и вернуться к национальной валюте.

«Турецкая лира больше не падает», — заверил Эрдоган.