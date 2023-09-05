Мир 05 сентября 2023, 07:48 Турецкая газета назвала две проигравшие стороны в конфликте на Украине dikGAZETE: киевский режим и ЕС проиграли в украинском конфликте Pxhere

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Евросоюз и киевский режим оказались проигравшими сторонами в украинском конфликте. Такое мнение высказал в своей статье для турецкой dikGAZETE журналист Унвер Сель.

«В Турции понимают, что с геополитической точки зрения на Украине — два крупных проигравших: первый — сам Киев, а второй — Европа и, следовательно, Германия. <…> Турция, как и весь мир, это тоже видит», — заявил Сель.

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По его словам, англосаксонский мир смог выполнить свою «главную цель» — помешал интеграции промышленности Европы с сырьем из России. Поэтому европейские страны, в частности ФРГ, находятся сейчас в рецессии, они проходят период промышленного спада.

Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы, а также инфляцией после отказа от российского топлива и введения санкций против России. Вследствие этого промышленность Европы потеряла конкурентные преимущества, сложившаяся ситуация повлияла и на другие сектора экономики, напомнило РИА «Новости».