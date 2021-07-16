Турецкая береговая охрана открыла огонь по катеру Кипра

В пятницу турецкая береговая охрана открыла огонь по катеру портовой полиции Кипра. Об этом написало издание Greek City Times.

По предварительным данным, экипаж небольшой трехместной лодки увидел турецкое судно береговой охраны примерно в 11 морских милях от порта Като Пиргос Тиллириас. В какой-то момент турки внезапно начали выполнять опасные маневры, а после подошли к кипрскому судну.

Турецкая береговая охрана стала преследовать полицейский катер Кипра, пока он не вошел в бухту рыбацкого приюта Като Пиргос. Там произошел обстрел. О пострадавших или погибших информации не поступало.

Весной этого года в Министерстве обороны Турции заявили, что нефтяные удары по объектам на подконтрольной протурецким формированиям в провинции Алеппо велся сирийскими военными с территории аэродрома Квайрес. Тогда под огнем оказались стоянка грузовиков с нефтью и гражданское поселение. Обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками, были пострадавшие среди мирного населения.