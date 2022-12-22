Мир 22 декабря 2022, 16:52 Турецкая авиакомпания убрала ливрею «Аэрофлота» с построенного для России самолета Turkish Technic закрасила логотип «Аэрофлота» на предназначенном для России самолете

Читать 360tv в

Turkish Technic перекрасила первый из своих широкофюзеляжных авиалайнеров Airbus A350-900, который изначально построили для «Аэрофлота», под собственным брендом. Видео с заменой российского флага на логотип турецкой компании опубликовали в Twitter компании.

Turkish Technic занимается техническим обслуживанием и ремонтом авиакомпании Turkish Airlines. Перед покраской на хвосте самолета временно расположилась синяя отделка, а на фюзеляже надпись: «Турецкие авиалинии».

Реклама

На кадрах показали, как сначала нанесли на крыло самолета логотип «Аэрофлота». Затем ливрею убрали и заменили на изображение Turkish Airlines.

Реклама

«Добро пожаловать домой, TC-LGL! Мы завершили нашу первую покраску самолета Airbus A350-900, одного из последних самолетов нового поколения, добавленных во флот Turkish Airlines», — сказали в компании.

Предположительно, процедура покраски прошла с 12 ноября по 8 декабря 2022 года. Сам самолет доставили в Турцию в июле 2022 года вместе еще с одним A-350. Оба воздушных судна предназначались для российского «Аэрофлота». Но из-за санкций против России все поставки самолетов авиакомпаниям страны прекратили.