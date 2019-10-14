Турецкая армия заняла два сирийских города

Армия Турции полностью завладела сирийскими приграничными городами Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн на севере страны.

«Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн находятся под контролем, наши усилия по обеспечению безопасности в регионе продолжаются», — приводит «Интерфакс — Азербайджан» слова сообщения главы Минобороны Турции Хулуси Акара.

СМИ: войска Сирии вошли в подконтрольный курдам город Табка Подробнее

Ранее стало известно, что на север на помощь курдам отправились правительственные войска Сирии. Армия Асада начала переброску сил, чтобы «противостоять турецкой агрессии». На данный момент сирийские военные вошли в город Табка в мухафазе Эр-Ракка и продолжили движение на север страны.

Ранее стало известно, что курды заключили предварительное военное соглашение с руководством Сирии о размещении правительственной армии вдоль границы с Турцией от Манбиджа до Эль-Маликии.

Турецкие войска стянулись в северные провинции Сирии на прошлой неделе — 9 октября Анкара начала там военную операцию «Источник мира».

По заверению турецких властей, их основная миссия — это борьба с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана и группировкой «Исламского государства»*.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.