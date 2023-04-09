Мир 09 апреля 2023, 15:11 Туреция впервые запустит наблюдательный спутник в космос Лидер Турции Эрдоган: первый турецкий наблюдательный спутник полетит в космос 11 апреля piqsels

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Турция впервые запустит в космос наблюдательный спутник 11 апреля. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.

«Наш первый наблюдательный спутник IMECE с возможностью съемки в высоком разрешении, произведенный на национальных мощностях, будет запущен на свою орбиту в космос 11 апреля». — написал он.

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Спутник выведут на солнечно-синхронную орбиту на высоту 680 километров. Таким образом количество турецких спутников на колоземных орбитах вырастет до 10.

Турецкий лидер пообещал, что страна будет и дальше развиваться в «глобальной космической гонке» благодаря ее человеческим ресурсам, возможностям и технологиям.

Спутник наблюдения за поверхностью Земли IMECE создал Исследовательский институт космических технологий Tubitak-Uzay.

В мае прошлого года Эрдоган сообщил о готовящейся отправке гражданина Турции на Международную космическую станцию в рамках проекта «Турецкий космический путешественник и научная миссия». Полет планируется на вторую половину 2023 года.