Мир 14 февраля 2024, 14:02 Турэксперт Никитина: стоимость жилья в Болгарии начинается от 800 евро за квадратный метр

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Болгария является одним из предпочтительных направлений для покупки жилья за рубежом. Этому способствуют экономическое развитие, умеренный климат и культурная близость. Руководитель направления «Иммиграция в страны Восточной и Юго-Восточной Европы» Immmigrant House Оксана Никитина рассказала в беседе с Pravda.Ru об особенностях приобретения недвижимости в этой стране.

По словам турэксперта, средняя стоимость квартиры или дома на болгарском побережье составляет от 800 до 1500 евро (от 78 тысяч до 146 тысяч рублей) за квадратный метр. В столице данный показатель может достигать 2000 евро (195 тысяч рублей) за кв. м.

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Специалист отметила, что для покупки земли иностранцам необходима регистрация юридического лица. Кроме того, могут возникнуть проблемы с переводом денежных средств из РФ в Болгарию.