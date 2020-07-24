Турчинов заявил о готовности лично штурмовать Крым

Глава партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что будет находится лично участвовать при штурме Крыма. Он будет находиться в первых рядах, если президент Украины Владимир Зеленский примет решение наступать на полуостров.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рассказал, что в 2014 году российские войска, находящиеся на территории Крыма, прикрывались Харьковскими соглашениями. Согласно ним, России имела право размещать на полуострове свою армию, пишет портал «Страна.ua». Поэтому, по мнению Турчинова, при наступлении войск Украины киевские партнеры объявили бы виновными обе стороны конфликта.

Глава украинской фракции считает, что после «анексии» Крыма, Украина в одностороннем порядке вышла из этих соглашений. Президент в свою очередь теперь не имеет «никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений для выполнения конституционных требований по «защите страны от агрессии и освобождения Крыма».

«Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона», — заявил Турчинов.

Крымский полуостров присоединили в состав России в 2014 по итогу референдума местных жителей, поддержавших это решение. Украинская сторона до сих пор считает, что РФ «оккупировала» территорию. На днях в замглавы МИД Украины заявила, что Киев создал стратегию деоккупации Крыма