Турчинов присоединился к штабу Порошенко

Он считает, что на Украине необходима «мирная перезагрузка власти». «Дилетантизм и популизм, как раковая опухоль, разрушают управленческую вертикаль», — уверен Турчинов.

По его мнению, ситуация в стране «обесценивает достижения Революции Достоинства и кровь украинских патриотов».