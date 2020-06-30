Турчинов присоединился к штабу Порошенко
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что собирается возглавить штаб партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на соцсети.
Он считает, что на Украине необходима «мирная перезагрузка власти». «Дилетантизм и популизм, как раковая опухоль, разрушают управленческую вертикаль», — уверен Турчинов.
По его мнению, ситуация в стране «обесценивает достижения Революции Достоинства и кровь украинских патриотов».