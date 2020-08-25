Турчинов посчитал, что Зеленский может вторгнуться в Крым

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что у украинского лидера Владимира Зеленского «есть все возможности» для взятия Крыма. Такое заявление он сделал на митинге оппозиции в честь Дня независимости Украины.

Турчинов обещал помощь Зеленскому в случае «наступления». Об этом сообщило РИА «Новости». Так экс-секретарь СНБО, который весной 2014 исполнял обязанности главы государства, отреагировал на речь Зеленского в честь Дня независимости страны. Тогда президент заявил, что «те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму».

Турчинов предположил, что на допрос вызовут оппозиционеров, а не тех, кто уничтожил обороноспособность Украины. Среди виновных в потере Крыма он назвал имя бывшего главы государства Виктора Януковича.

Экс-глава СНБО считает, что для Зеленского важнее договариваться с Москвой, нежели защищать украинскую землю.

Ранее Турчинов заявлял, что лично готов штурмовать полуостров. На это высказывание отреагировали в Совете Федерации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков усомнился в психическом здоровье экс-секретаря СНБО.