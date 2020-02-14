Турчинов обвинил Штаты в обмане Киева

Бывший секретарь СНБО напомнил, что в начале 90-х был подписан Будапештский меморандум, в котором были обозначены гарантии безопасности для Киева в обмен на ядерное разоружение.

Однако шесть лет назад, по словам Турчинова, Штаты посчитали этот документ исключительно политической декларацией, которая ни к чему не обязывала.

Турчинов подчеркнул, что когда Украине нужна была военная помощь и она обратилась за ней к американским партнерам, то получила от США лишь обещание оказать дипломатическую поддержку и заверения в любви.

По данным ИА НСН, экс-секретарь СНБО отметил, что Киев получил реальную поддержку от США, когда президентом стал Дональд Трамп. Именно после его избрания Украина получила противотанковые ракеты.