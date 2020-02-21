Турчинов объяснил отказ Украины от военного положения после майдана

Он отметил, что сам тогда выступал за скорейшее введение военного положения в стране, но не встретил никакой поддержки.

«Когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы. А нужно было иметь легитимную власть», — заявил он.

Уже после выборов вопрос об этом не поднимался, так Международный валютный фонд не стал бы вкладывать деньги в страну с военным положением. Кроме того, это отпугнуло бы иностранных инвесторов.

При этом Турчинов призвал не путать военное положение и объявление войны. По поводу последнего экс-глава совбеза Украины заявил, что объявлять войну ядерному государству Украина не в состоянии.

Между тем военное положение на Украине вводили еще осенью 2018 года. Президент Петр Порошенко подписал соответствующий приказ об переводе Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей на военное положение на 30 дней. Также закон распространился на внутренние воды Азовского моря.

Объявленное военное положение привело к тому, что украинские пограничники не пускали в страну мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Срок военного положения истек 26 декабря.