Турчинов: Янукович угрожал повесить нас на столбах на Крещатике

Турчинов утверждает, что он беседовал с Януковичем дважды. По его словам, экс-президент дал команду «зачистить» Майдан. Но силовики предупредили его о возможных жертвах, поэтому от использования оружия отказались.

Но 18 февраля 2014 года в день столкновений на Майдане «все же начали стрелять». В то время и состоялась вторая встреча Турчинова с Януковичем.

«Янукович устраивал истерики, был невменяем, угрожал, что всех нас повесит на столбах на Крещатике», — поделился Турчинов.