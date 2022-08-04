«Газпром» назвал санкции против РФ помехой в разрешении ситуации по ремонту турбины Siemens

Ситуация с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая» не разрешится успешно из-за действующих антироссийских санкций. «Газпром» уведомил об этом в своем официальном Telegram-канале.

В корпорации заявили, что сейчас на «Портовой» из шести основных газоперекачивающих агрегатов в рабочем состоянии только один. У горячего резерва такая же мощность.

«Суточная производительность КС составляет не более 33 миллионов кубометров газа в сутки», — подчеркнули в «Газпроме».

Производитель установил график технического обслуживания газовых турбин. Им необходим обязательный капитальный ремонт в заводских условиях после окончания срока выработки, который составляет 25 тысяч часов.

Контракт на ремонтные работы на канадском заводе «Газпром» заключил с британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited, входящей в группу предприятий Siemens Energy. Один из двигателей она получила в мае.

«В связи с канадскими санкциями и без согласия „Газпрома“ двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта», — заметили в корпорации.

Выданные властями Канады документы на вывоз двигателя, пояснили в «Газпроме», никак не связаны с действующим контрактом. Если турбину повезут в РФ, не исключено, что канадская сторона сочтет это нарушением или обходом условий уже имеющегося разрешения. В итоге его могут отозвать, а ремонтировать в Канаде другие двигатели станции «Портовой» будет невозможно.

Страны, которые ввели санкции против РФ, официальных разъяснений по вопросам транспортировки агрегатов для «Северного потока» не давали. Ненужные риски в итоге распространились и на другие двигатели.