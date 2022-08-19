Турбину для «Северного потока» предложили «развеселить» музыкальными треками

Канадская компания Siemens Energy в социальной сети обратилась к подписчикам, предложив им поучаствовать в создании музыкального плейлиста для турбины газопровода «Северный поток».

«Турбина стоит на нашей площадке в Мюльхайме-на-Руре, она не там, где должна быть. Давайте создадим плейлист в Spotify, сделаем ей одолжение? Предлагаем начать с трека So Lonely», — говорится в заявлении компании.

Канцлер Германии Олаф Шольц в начале августа посетил завод Siemens, осмотрев турбину на «Северного потока». После этого он обратился к России с призывом забрать агрегат, на что в «Газпроме» ответили, что не могут сделать этого из-за санкций.

В российском концерне напомнили, что именно из-за канадских санкционных ограничений и без согласия российской стороны турбину вместо РФ отправили в Германию, что не соответствует условиям заключенного контракта.

Без отремонтированного в Канаде агрегата «Северный поток» работает на 20% от максимально возможной мощности.