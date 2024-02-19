Мир 19 февраля 2024, 09:33 «Тупой страх». Евросоюз занялся разработкой альтернативы НАТО из-за Трампа WP: ЕС обсуждает альтернативы НАТО на случай победы Трампа на выборах США Adrian Wyld/Keystone Press Agency/globallookpress

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Страны Евросоюза готовятся к возможной победе Дональда Трампа на предстоящих выборах в США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что власти обсуждают создание структур, которые могли бы стать альтернативой Североатлантическому альянсу.

«Вот уже несколько месяцев большая часть Европы наблюдает за политикой США с тупым страхом, видя слабость президента Байдена на выборах и опасаясь возврата к тем годам, когда Трамп угрожал трансатлантическим отношениям», — написали авторы материала.

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В Европе стали прорабатывать план в сфере безопасности. Лидеры европейских государств осознают, что необходимо взаимодействовать с Трампом и его союзниками, но пока это дается им с большим трудом. Кроме того, ЕС беспокоит судьба помощи США Украине.

Нидерланды призывали Европу «не ныть и стонать» из-за Трампа. Западу придется работать с тем, «кто появится на сцене». Поэтому в интересах европейских государств наладить работу с любым лидером США.

Обещание Трампа после переизбрания на пост президента США провести переговоры России и Украины пока остается на уровне предвыборной риторики. Политический аналитик Павел Шипилин отмечал, что диалог между двумя странами может оказаться бессмысленным, потому что проблема находится в НАТО, ведь альянс проводит милитаризацию у российских границ.