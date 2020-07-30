«Тупик Зеленского». Экс-премьер Украины о смене Кучмы на Кравчука

Напомним, ранее Зеленский попросил первого президента Украины Леонида Кравчука возглавить национальную делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Он согласился. Ранее эту должность занимал Леонид Кучма, экс-премьер-министр Украины.

По словам Азарова, такие изменения на постах говорят о том, что перемен никаких не будет, и о том, что у Зеленского закончилась фантазия. Он считает, что это — затягивание процесса. Экс-премьер Украины также подчеркнул, что взгляды Кравчука понятны — это топтание на месте.

«Какой может быть импульс, если после трех лет Кучмы ставят Кравчука? Вы слышали от него что-либо новое по поводу урегулирования ситуации на Донбассе? Наверное, нет. Я тоже ничего не слышал. Это решение свидетельствует о тупике, в котором находится Зеленский», — пояснил Азаров.