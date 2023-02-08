Мир 08 февраля 2023, 03:28 Тупик на переговорах по СВПД приведет к неконтролируемой эскалации Постпред РФ в Вене Ульянов предупредил о неконтролируемой эскалации из-за ситуации с СВПД РИА «Новости»

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Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что проблемы на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) могут привести к эскалации, которую уже нельзя будет взять под контроль. Об этом он завил в своем Telegram-канале.

«Тупиковая ситуация на венских переговорах по восстановлению СВПД чревата неконтролируемой эскалацией», — написал он.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что возможность достижения соглашения усложняется позицией Ирана по некоторым вопросам. Вероятно, речь идет об обвинениях в том, что Иран якобы поставляет России беспилотники для боевых действий на Украине. Обе страны продажу и покупку БПЛА неоднократно опровергали.

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При этом Евросоюз даже рассматривает возможность в ответ на это внести элитные части Ирана в список террористических организаций. Если это произойдет, то переговоры, связанные с соглашением относительно ядерной программы Ирана, скорее всего, придется приостановить, считает Боррель.