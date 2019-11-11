Тунисские правоохранители поймали террориста, получившего 72 года тюрьмы
В Тунисе местные правоохранители задержали двух мужчин, один из которых оказался террористом, приговоренным судом к 72 годам тюремного заключения. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным информагентства, мужчин задержали на юго-востоке страны в городе Сфакс. Один из них неоднократно предпринимал попытки незаконно пересечь границу Турции, а другой оказался членом террористической организации и был приговорен судом к 72 годам тюрьмы. Об этом рассказал представитель нацгвардии Туниса Хусемеддин Джабабли.