Тунисские правоохранители поймали террориста, получившего 72 года тюрьмы

По данным информагентства, мужчин задержали на юго-востоке страны в городе Сфакс. Один из них неоднократно предпринимал попытки незаконно пересечь границу Турции, а другой оказался членом террористической организации и был приговорен судом к 72 годам тюрьмы. Об этом рассказал представитель нацгвардии Туниса Хусемеддин Джабабли.