Тунис ужесточил карантинные меры на неделю

Тунисе ввел тотальный режим карантинных мер на семь дней из-за распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Хишам Машиши.

«Полный локдаун вводится в Тунисе сроком на неделю в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — рассказал Машиши. Сегодня в стране зафиксировали 1410 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего за время пандемии в Тунисе обнаружили 317 010 случав заражения коронавирусной инфекцией. Из них 272 505 человек поправились, 11 208 ушли из жизни, добавили в Ura.ru.