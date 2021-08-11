Тунис может перестать принимать российских туристов из-за пандемии и госпереворота

Нестабильная политическая ситуация в Тунисе, а также ухудшение эпидемиологической ситуации могут сделать страну непривлекательной для российских туристов. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Гражданское противостояние началось в стране в январе. Крупные города охватили массовые протесты, которые выливаются в погромы и поджоги. На данный момент в стране происходит политический раскол. Между собой конкурируют президент Кайс Сайед, которого поддерживают армия и полиция и правительство во главе с премьер-министром Хашемом Машиши и парламентская оппозиция.

Не исключено, что в ближайшее время страну может захлестнуть военный переворот. На фоне нестабильной ситуации ухудшилась и эпидемиологическая обстановка. Тунис лидирует в арабском мире по заболеваемости и смертности от коронавируса: в стране, только по официальным данным, погибли не менее 16 тысяч человек.

Туризм являлся важным источником дохода для Туниса. Однако сейчас восстановить эту отрасль не представляется возможным.