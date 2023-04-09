Мир 09 апреля 2023, 08:51 Тунис может начать переговоры по вступлению в БРИКС Политик бен Мабрук: Тунис рассматривает присоединение к БРИКС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Туниса могут начать переговоры по вступлению в группу БРИКС. Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель тунисского пропрезидентского «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук.

«У меня есть информация, что Тунис со всей серьезностью рассматривает вопрос присоединения страны к группе БРИКС», — заявил политик.

Реклама

Он добавил, что наряду с этой рассматриваются и другие возможности.

Такие планы строятся на фоне зашедших в тупик переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о выделении кредита Тунису на 1,9 миллиарда долларов в свете экономических сложностей в стране. В декабре фонд приостановил рассмотрение вопроса. В числе условий для выделения денежных средств — сокращение субсидий на продукты и энергию и реформирование госкомпаний.

Президент Туниса Кайс Саид подчеркнул, что диктат со стороны МВФ приводит к обнищанию населения, и напомнил, что в 1980-х годах сокращение субсидий, к которому призывают международные финансовые институты, повлекло протесты и в результате гибель сотни людей.