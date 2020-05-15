Тунберг ушла в изоляцию и пожертвовала $100 тысяч ЮНИСЕФ

Экоактивистка Грета Тунберг дала интервью и заявила, что находится в самоизоляции и ждет тестов на COVID-19. И это несмотря на то, что Швеция отказалась вводить карантин из-за пандемии.

В эфире телеканала CNN она заявила, что у нее и ее семьи не взяли анализы на коронавирусную инфекцию. Ведь в Швеции делают тесты, только если человеку нужна медицинская помощь. Школьница добавила, что понятия не имеет, есть ли у нее 2019-nCoV. Однако на всякий случай решила изолироваться, «потому что так поступать правильно».

Также она рассказала о своем пожертвовании в детский фонд ООН. Грета передала туда 100 тысяч долларов.

«Мы начали новую кампанию, чтобы помочь поддержать ЮНИСЕФ во время пандемии. Во время кризиса тяжелее всего всегда наиболее уязвимым — детям», — заявила Тунберг.

Швеция решила не вводить карантин из-за эпидемии. Как пишет РИА «Новости», там разрешено выходить на улицу. Рестораны, фитнес-клубы и другие заведения продолжают работать. Кроме того, королевство оставило границы открытыми. Власти считают, что люди выработают коллективный иммунитет, а государство избежит кризиса в экономике. По последним данным, в стране около 28 тысяч заразившихся и порядка 3500 жертв вируса.

Грета Тунберг прославилась на весь мир после своего эмоционального выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре 2019 года. Ее речь о том, что политики пустыми обещаниями у нее отняли мечты и детство, произвела общественный резонанс. Экоактивистка упрекнула мировых лидеров в том, что они не предпринимают достаточно усилий для борьбы с загрязнением атмосферы.