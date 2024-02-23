23 февраля 2024, 22:13
Тульский оружейный завод попал под американские санкции
Санкции США затронули Тульский оружейный завод
США ввели санкции против российского предприятия «Императорский Тульский оружейный завод». Об этом сообщил в своем заявлении Минфин США.
Помимо завода, под ограничения американского Минфина также попало предприятие «НОВАТЭК-Мурманск».
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В ведомстве не уточнили причины, которые послужили основанием для введения рестрикций.
В пятницу, 23 февраля, министерство финансов США опубликовало новый перечень антироссийских санкций, куда попали несколько банков. По данным ведомства, в списке — ПАО «СПБ Банк», Банк Авангард, РостФинанс Банк, Модульбанк и другие кредитные организации.
Кроме того, под санкции попал оператор платежной системы «Мир».
Соединенные Штаты хотят ограничить использование Россией международных финансовых систем.
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Россия
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