Тульские пряники прилетели в Сирию

«Мы рассчитываем, что эта акция, которая приурочена к Новому году, поднимет детям настроение, создаст ощущение праздника», — отметил губернатор Тульской области Валерий Шерин. Глава региона сопровождал груз на самолете ВКС России.

По информации «Свободной прессы», все четыре тонны груза собрали обычные жители области.

«Мед правильнее раздавать по социальным учреждениям — больницы, школы и так далее, а пряники можно раздавать индивидуально, здесь хватит многим», — пояснил Шерин.

Ранее турецкий посол Мехмет Самсар и замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретились в Москве. Дипломаты обсудили, как обеспечить нуждающихся гуманитарной помощью.