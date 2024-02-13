Мир 13 февраля 2024, 08:36 Тульские десантники отбросили ВСУ на невыгодные позиции после взятия Веселого Командир «Армата»: ВСУ заняли невыгодные позиции после сдачи Веселого

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Бойцы ВСУ заняли невыгодные позиции после того, как тульские десантники взяли Веселое в Донбассе. Об этом рассказал командир подразделения с позывным Армата, сообщило РИА «Новости».

Тульские десантники в составе «Южной» группировки при поддержке артиллерии и авиации 18 января освободили Веселое. Переход этого населенного пункта под контроль ВС России открывает возможность для продвижения в сторону Северска.

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«Противник отошел на невыгодную позицию и начал окапываться, естественно окапываться не даем, уничтожаем на месте», — пояснил Армата.

Он добавил, что все подъезды находятся под контролем, любые попытки ротации бойцов, подвоза боеприпасов пресекаются российскими военнослужащими.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сорванной ротации бойцов ВСУ на Купянском направлении и об уничтожении украинских пехотинцев на берегу Днепра.