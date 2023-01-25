Мир 25 января 2023, 07:48 Тучи ворон заметили над Киевом. Полянский нашел мистическое объяснение Зампостпреда РФ при ООН Полянский нашел мистическое объяснение скоплению ворон над Киевом

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СМИ опубликовали кадры, на которых в темном небе над Киевом вьется целая туча ворон. Видео вызвает ассоциации с фильмами ужасов. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский нашел явлению мистическое объяснение. Появление огромной стаи зловещих птиц может быть связано с богохульством, которое спонсирует Украина, отметил он в Twitter.

«Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников», — написал Полянский.

Видео с воронами в Печерском районе Киева разлетелось по интернету накануне. Птицы мешали движению машин и людей. Судя по комментариям пользователей, многие увидели в этом зловещее предзнаменование. Суеверные люди сочли, что стаи ворон — вестники голода, войн, эпидемий.

Российский актер и телеведущий Андрей Бочаров подчеркнул, что появление такого количества ворон «никогда не было хорошим знаком». Он оставил под видео лаконичный комментарий: «Нацисты, сатанисты, воронье».