Туалетную бумагу с карикатурой на Гитлера выставили на аукцион в Великобритании

На каждом листе рулона изображена карикатура на лидера нацистской Германии, где он показывает поднятую руку. Внизу надпись гласит. «Теперь моя рубашка полностью коричневая». Кроме Гитлера можно также увидеть карикатурную фигуру толстого генерала, который очень похож на Германа Герринга.

Ожидается, что лот может принести владельцу более 100 фунтов стерлингов, после того, как его пустят с молотка. Сам аукцион пройдет Chorley’s Cotswolds Country Hous. Кроме необычного рулона туалетной бумаги на торги выставят произведения искусства и ювелирные изделия.

Средства гигиены времен нацистской Германии часто продают на различных аукционах. Так, три года назад на торгах в Дублине в качестве лота выставили нераспакованный рулон туалетной бумаги Edelweiss Klosettpapier, который официальный Берлин направил в войска. Аукционисты тогда же отметили хорошую сохранность раритетного лота.