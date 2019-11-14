  • Туалетная бумага снова прилипла к обуви Трампа

    14 ноября 2019, 12:07

    Артур Блянихов

    Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь оконфузился, появившись с куском туалетной бумаги, которая прилипла к его ботинку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой иностранные СМИ.

    Трампа высмеяли за прилипший к нему кусок бумаги

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    Глазастые журналисты заметили злосчастный кусок туалетной бумаги, когда Трамп вышел из лимузина, направляясь к вертолетной площадке. До этого он выступал в экономическом клубе Нью-Йорка.

    Уточняется, что это уже второй случай, когда американский лидер появляется на публике с гигиеническим средством на ботинке. Первый раз это произошло осенью прошлого года. Поднимающийся по трапу самолета президент США с приклеенной туалетной бумагой попал на видео. Это ролик собрал более трех миллионов просмотров.