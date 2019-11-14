Туалетная бумага снова прилипла к обуви Трампа

Трампа высмеяли за прилипший к нему кусок бумаги Подробнее

Глазастые журналисты заметили злосчастный кусок туалетной бумаги, когда Трамп вышел из лимузина, направляясь к вертолетной площадке. До этого он выступал в экономическом клубе Нью-Йорка.

Уточняется, что это уже второй случай, когда американский лидер появляется на публике с гигиеническим средством на ботинке. Первый раз это произошло осенью прошлого года. Поднимающийся по трапу самолета президент США с приклеенной туалетной бумагой попал на видео. Это ролик собрал более трех миллионов просмотров.