Туалетная бумага снова прилипла к обуви Трампа
Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь оконфузился, появившись с куском туалетной бумаги, которая прилипла к его ботинку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой иностранные СМИ.
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Глазастые журналисты заметили злосчастный кусок туалетной бумаги, когда Трамп вышел из лимузина, направляясь к вертолетной площадке. До этого он выступал в экономическом клубе Нью-Йорка.
Уточняется, что это уже второй случай, когда американский лидер появляется на публике с гигиеническим средством на ботинке. Первый раз это произошло осенью прошлого года. Поднимающийся по трапу самолета президент США с приклеенной туалетной бумагой попал на видео. Это ролик собрал более трех миллионов просмотров.